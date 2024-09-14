Ирина Константиновна
Место рожденияКамешково, Неверковская, Уличский, Ярославсая, Россия
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1883
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Астрабуцин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович
Рождение ребёнка
10.09.1888
Дочь: Букаткина (Астрабуцина) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович
Рождение ребёнка
07.09.1892
Сын: Астрабуцин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1894
Сын: Астрабуцин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович
Рождение ребёнка
20.11.1896
Дочь: (Астрабуцина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович
Рождение ребёнка
10.10.1898
Сын: Астрабуцин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович
Рождение ребёнка
17.11.1902
Сын: Астрабуцин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович
Смерть
Неизвестно