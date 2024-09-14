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Ирина Константиновна

Место рождения

Камешково, Неверковская, Уличский, Ярославсая, Россия

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Астрабуцин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Астрабуцин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1888

Дочь: Букаткина (Астрабуцина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1892

Сын: Астрабуцин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1894

Сын: Астрабуцин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1896

Дочь: (Астрабуцина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Астрабуцин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.11.1902

Сын: Астрабуцин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Астрабуцин Василий Степанович

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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