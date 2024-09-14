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Астрабуцин Степан Афанасьевич

Место рождения

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

07.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Астрабуцин Афанасий Григорьевич

Мать: Праскева Андреевна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1848

Жена: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Астрабуцин Никита Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Астрабуцин Вениамин Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Астрабуцин Василий Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Астрабуцина) Марья Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Астрабуцин Степан Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.04.1896
Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

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