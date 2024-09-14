Астрабуцин Степан Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти07.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
1848
Жена: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Астрабуцин Никита Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Астрабуцин Вениамин Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Астрабуцин Василий Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Астрабуцина) Марья Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Астрабуцин Степан Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Смерть
07.04.1896