Букаткина (Астрабуцина) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1888
Крещение
11.09.1888
Бракосочетание
29.07.1907
Рождение ребёнка
16.11.1910
Дочь: (Букаткина) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1913
Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1915
Дочь: (Букаткина) София Алексеевна
Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1917
Дочь: (Букаткина) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1920
Дочь: (Букаткина) Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1922
Дочь: (Букаткина) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Букаткин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно