Букаткина (Астрабуцина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукаткина (Астрабуцина) Надежда Васильевна

Букаткина (Астрабуцина) Надежда Васильевна

avatar

Место рождения

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1888

Отец: Астрабуцин Василий Степанович

Мать: Ирина Константиновна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
11.09.1888
Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
29.07.1907

Муж: Букаткин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1910

Дочь: (Букаткина) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.01.1913

Сын: Букаткин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.08.1915

Дочь: (Букаткина) София Алексеевна

Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1917

Дочь: (Букаткина) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1920

Дочь: (Букаткина) Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1922

Дочь: (Букаткина) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Букаткин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Букаткин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.