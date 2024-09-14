Букаткин Пётр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1913
Дата смерти?.06.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1913
Бракосочетание
15.10.1937
Рождение ребёнка
01.08.1938
Рождение ребёнка
23.08.1940
Дочь: (Букаткина) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Букаткина (Смирнова) Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1948
Рождение ребёнка
02.04.1951