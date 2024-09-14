Букаткин Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукаткин Пётр Алексеевич

Букаткин Пётр Алексеевич

avatar

Место рождения

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.01.1913

Дата смерти

?.06.1951

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1913

Отец: Букаткин Алексей Иванович

Мать: Букаткина (Астрабуцина) Надежда Васильевна

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.10.1937

Жена: Букаткина (Смирнова) Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
01.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букаткина (Смирнова) Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1940

Дочь: (Букаткина) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Букаткина (Смирнова) Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букаткина (Смирнова) Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букаткина (Смирнова) Степанида Васильевна

Смерть
?.06.1951

Мы используем куки для улучшения работы сайта.