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(Букаткина) Надежда Петровна

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Место рождения

д. Павлоково, с. Никольское в Слободищах, Угличский район, Ярославская область, СССР

Дата рождения

23.08.1940

Дата смерти

01.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1940

Отец: Букаткин Пётр Алексеевич

Мать: Букаткина (Смирнова) Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
26.08.1960

Сын: Наутов Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Наутов Валентин Самуилович

Рождение ребёнка
06.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наутов Валентин Самуилович

Смерть
01.04.2004
Похороны
05.04.2004

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