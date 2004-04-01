(Букаткина) Надежда Петровна
Место рожденияд. Павлоково, с. Никольское в Слободищах, Угличский район, Ярославская область, СССР
Дата рождения23.08.1940
Дата смерти01.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1940
Рождение ребёнка
26.08.1960
Сын: Наутов Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Наутов Валентин Самуилович
Рождение ребёнка
06.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наутов Валентин Самуилович
Смерть
01.04.2004
Похороны
05.04.2004