Букаткина (Смирнова) Степанида Васильевна
Место рожденияМолоково, Бежецкий уезд, Тверская, Российская империя
Дата рождения25.05.1910
Дата смерти28.09.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1910
Отец: Смирнов Василий Дмитриевич
Мать: Василиса Ивановна
Бракосочетание
15.10.1937
Рождение ребёнка
01.08.1938
Рождение ребёнка
23.08.1940
Дочь: (Букаткина) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Букаткин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1948
Рождение ребёнка
02.04.1951
Смерть
28.09.1970