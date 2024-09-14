Букаткина (Смирнова) Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букаткина (Смирнова) Степанида Васильевна

Место рождения

Молоково, Бежецкий уезд, Тверская, Российская империя

Дата рождения

25.05.1910

Дата смерти

28.09.1970

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

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1940 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1910

Отец: Смирнов Василий Дмитриевич

Мать: Василиса Ивановна

Бракосочетание
15.10.1937

Муж: Букаткин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
01.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букаткин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
23.08.1940

Дочь: (Букаткина) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Букаткин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
13.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букаткин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
02.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букаткин Пётр Алексеевич

Смерть
28.09.1970

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