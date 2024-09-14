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Евдокия Егоровна

Место рождения

Russia

Дата рождения

1823

Дата смерти

15.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1848

Муж: Астрабуцин Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Астрабуцин Никита Степанович

Отец ребёнка: Астрабуцин Степан Афанасьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Астрабуцин Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Астрабуцин Степан Афанасьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Астрабуцин Василий Степанович

Отец ребёнка: Астрабуцин Степан Афанасьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Астрабуцина) Марья Степановна

Отец ребёнка: Астрабуцин Степан Афанасьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Астрабуцин Степан Степанович

Отец ребёнка: Астрабуцин Степан Афанасьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
15.12.1901
Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

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