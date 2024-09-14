Евдокия Егоровна
Место рожденияRussia
Дата рождения1823
Дата смерти15.12.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Астрабуцин Никита Степанович
Отец ребёнка: Астрабуцин Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Астрабуцин Вениамин Степанович
Отец ребёнка: Астрабуцин Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Астрабуцин Василий Степанович
Отец ребёнка: Астрабуцин Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Астрабуцина) Марья Степановна
Отец ребёнка: Астрабуцин Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Астрабуцин Степан Степанович
Отец ребёнка: Астрабуцин Степан Афанасьевич
Смерть
15.12.1901