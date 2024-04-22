- Василий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияПосле 16.05.1836 ст.
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 16.05.1836 ст.
Отец: - Семён Львович
Мать: - Первая жена Семёна
РС 200-14-77 стр.710-711 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 19.10.1850 ст - 14 лет)
Бракосочетание
До 15.05.1858 ст.
Жена: - Домна Фёдоровна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-13-198 стр.694-695 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 15.05.1858 ст - 21 год)
Смерть
После 1908