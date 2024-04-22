- Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Василий Семёнович

- Василий Семёнович

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

После 16.05.1836 ст.

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1814 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Жена

До 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 16.05.1836 ст.

Отец: - Семён Львович

Мать: - Первая жена Семёна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-77 стр.710-711 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 19.10.1850 ст - 14 лет)
Бракосочетание
До 15.05.1858 ст.

Жена: - Домна Фёдоровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-13-198 стр.694-695 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 15.05.1858 ст - 21 год)
Смерть
После 1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close