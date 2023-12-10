- Домна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 14.05.1831 ст.
Дата смерти06.05.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 14.05.1831 ст.
РС 200-13-198 стр.694-695 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 15.05.1858 ст - 27 лет)
Бракосочетание
До 15.05.1858 ст.
Муж: - Василий Семёнович
РС 200-13-198 стр.694-695 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 15.05.1858 ст - 21 год)
Смерть
06.05.1908 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, после 1-го брака в 71 год (от старости)
Похороны
07.05.1908 ст.
МК 56-13-44 стр.269-270 (Умершие №-15ж)