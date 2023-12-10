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- Домна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 14.05.1831 ст.

Дата смерти

06.05.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 14.05.1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 200-13-198 стр.694-695 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 15.05.1858 ст - 27 лет)
Бракосочетание
До 15.05.1858 ст.

Муж: - Василий Семёнович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-13-198 стр.694-695 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 15.05.1858 ст - 21 год)
Смерть
06.05.1908 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, после 1-го брака в 71 год (от старости)
Похороны
07.05.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.269-270 (Умершие №-15ж)
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