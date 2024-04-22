- Семён Львович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814 ст.
РС 200-14-77 стр.710-711 (8-я ревизия 1834 ст - 20 лет)
Бракосочетание
Около 1835 ст.
Жена: - Первая жена Семёна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
После 16.05.1836 ст.
Сын: - Василий Семёнович
Мать ребёнка: - Первая жена Семёна
РС 200-14-77 стр.710-711 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 19.10.1850 ст - 14 лет)
Смерть
Неизвестно