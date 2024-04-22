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- Семён Львович

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-77 стр.710-711 (8-я ревизия 1834 ст - 20 лет)
Бракосочетание
Около 1835 ст.

Жена: - Первая жена Семёна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
После 16.05.1836 ст.

Сын: - Василий Семёнович

Мать ребёнка: - Первая жена Семёна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-77 стр.710-711 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 19.10.1850 ст - 14 лет)
Смерть
Неизвестно
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