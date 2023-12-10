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- Первая жена Семёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

После 1840 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1835 ст.

Муж: - Семён Львович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
После 16.05.1836 ст.

Сын: - Василий Семёнович

Отец ребёнка: - Семён Львович

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-77 стр.710-711 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 19.10.1850 ст - 14 лет)
Смерть
После 1840 ст.
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