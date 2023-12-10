- Первая жена Семёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиПосле 1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1835 ст.
Муж: - Семён Львович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
После 16.05.1836 ст.
Сын: - Василий Семёнович
Отец ребёнка: - Семён Львович
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-77 стр.710-711 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 19.10.1850 ст - 14 лет)
Смерть
После 1840 ст.