Малина (Назарова) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Толстая (Малина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Малин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Малин Иван Иванович
Отец ребёнка: Малин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Новожилова (Малина) Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Малин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шестопал (Малина) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Малин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Куренова (Малина) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Малин Иван Петрович
Смерть
1985
Чехов, Чехов, Московская область