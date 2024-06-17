Малина (Назарова) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малина (Назарова) Мария Семёновна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Назаров Семен Максимович

Мать: Назарова (Чернова) Матрона Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Толстая (Малина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Малин Иван Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Малин Иван Иванович

Отец ребёнка: Малин Иван Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Новожилова (Малина) Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Малин Иван Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шестопал (Малина) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Малин Иван Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Куренова (Малина) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Малин Иван Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1985
Чехов, Чехов, Московская область

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