Куренова (Малина) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Малин Иван Петрович
Мать: Малина Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куренов Валентин Сергеевич
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куренов Валентин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно