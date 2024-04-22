Куренов Валентин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куренова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куренова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куренова Зоя Ивановна
Смерть
2016