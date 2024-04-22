Куренов Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренов Валентин Сергеевич

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1929

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куренова Зоя Ивановна

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куренова Зоя Ивановна

Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куренова Зоя Ивановна

Смерть
2016
Чехов, Чехов, Московская область
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