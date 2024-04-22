Толстая (Малина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Малин Иван Петрович
Мать: Малина Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Миронова Зоя Юрьевна
Отец ребёнка: Толстой Юрий Павлович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Толстой Юрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Чехов, Чехов, Московская область