Толстая (Малина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Малина) Анна Ивановна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Малин Иван Петрович

Мать: Малина Мария Семёновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Миронова Зоя Юрьевна

Отец ребёнка: Толстой Юрий Павлович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Толстой Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Толстой Юрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Юрий Павлович

Смерть
1975
Чехов, Чехов, Московская область
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