Шестопал (Малина) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Малин Иван Петрович
Мать: Малина Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестопал Пётр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестопал Пётр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015