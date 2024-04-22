Шестопал (Малина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопал (Малина) Антонина Ивановна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1922

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Малин Иван Петрович

Мать: Малина Мария Семёновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопал Пётр Семенович

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопал Пётр Семенович

Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопал Пётр Семенович

Смерть
2015
Чехов, Чехов, Московская область
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