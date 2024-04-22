Шестопал Пётр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопал Пётр Семенович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1924

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопал Антонина Ивановна

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопал Антонина Ивановна

Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопал Антонина Ивановна

Смерть
1978
Чехов, Чехов, Московская область
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