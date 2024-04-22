Шестопал Пётр Семенович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестопал Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестопал Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978