Новожилова (Малина) Капитолина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Малина) Капитолина Ивановна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малин Иван Петрович

Мать: Малина Мария Семёновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Любучаны, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Любучаны, Чехов, Московская область
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