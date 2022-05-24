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Соколов Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

18.12.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Сын диакона.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Лариса Васильевна

Образование
1867
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Окончил курс Новгородской Духовной Семинарии с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
1867
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рукоположен во диакона к Знаменской Тихвинской церкви.
Работа или профессия
27.07.1873 ст.
Рукоположен во священника к Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Соколова Елена Павловна

Мать ребёнка: Соколова Лариса Васильевна

Дочь священника Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Соколов Николай Павлович

Мать ребёнка: Соколова Лариса Васильевна

Сын священника Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Смерть
18.12.1900 ст.

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