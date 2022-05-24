Соколов Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти18.12.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын диакона.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1867
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Окончил курс Новгородской Духовной Семинарии с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
1867
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рукоположен во диакона к Знаменской Тихвинской церкви.
Работа или профессия
27.07.1873 ст.
Рукоположен во священника к Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Соколова Елена Павловна
Мать ребёнка: Соколова Лариса Васильевна
Дочь священника Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Соколова Лариса Васильевна
Сын священника Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Смерть
18.12.1900 ст.