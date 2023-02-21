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Соколов Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Соколов Павел Федорович

Мать: Соколова Лариса Васильевна

Сын священника Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Образование
?.06.1898
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Окончил курс Тихвинского городского 2-х классного училища.
Работа или профессия
С ?.07.1898 по ?.07.1900
Учитель школы грамоты деревни Чудцево Суглицкого прихода.
Работа или профессия
03.08.1900 ст.
Определен исполняющим дела псаломщика к Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Работа или профессия
06.03.1903 ст.
Утвержден в должности псаломщика.
Рождение ребёнка
06.04.1906 ст.

Дочь: Соколова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.

Дочь: Соколова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.07.1912 ст.

Дочь: Соколова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.

Дочь: Соколова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна

Военная служба
С 26.09.1916 по 10.06.1917 ст.
Участник Первой Мировой войны. Призван по мобилизации и проходил службу в рядах действующей армии.
Рождение ребёнка
21.04.1918

Сын: Соколов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.01.1921

Сын: Соколов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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