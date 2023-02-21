Соколов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Сын священника Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Образование
?.06.1898
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Окончил курс Тихвинского городского 2-х классного училища.
Работа или профессия
С ?.07.1898 по ?.07.1900
Учитель школы грамоты деревни Чудцево Суглицкого прихода.
Работа или профессия
03.08.1900 ст.
Определен исполняющим дела псаломщика к Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Работа или профессия
06.03.1903 ст.
Утвержден в должности псаломщика.
Рождение ребёнка
06.04.1906 ст.
Дочь: Соколова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.
Дочь: Соколова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.07.1912 ст.
Дочь: Соколова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.
Дочь: Соколова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна
Военная служба
С 26.09.1916 по 10.06.1917 ст.
Участник Первой Мировой войны. Призван по мобилизации и проходил службу в рядах действующей армии.
Рождение ребёнка
21.04.1918
Сын: Соколов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.01.1921
Мать ребёнка: Соколова Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно