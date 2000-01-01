Соколова Лариса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Соколова Елена Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Федорович
Дочь священника Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Соколов Павел Федорович
Сын священника Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Место жительства
1922
При Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно