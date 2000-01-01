Соколова Лариса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Лариса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Соколова Елена Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Федорович

Дочь священника Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Соколов Николай Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Федорович

Сын священника Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Место жительства
1922
При Воскресенской Суглицкой церкви Устюженского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Павел Федорович

Смерть
Неизвестно
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