Смирнова (Разумова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения03.06.1910
Дата смерти25.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1910
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1930
Это по свидетельству о браке. Как там было на самом деле...
Рождение ребёнка
23.11.1930
Дочь: Соловьева (Смирнова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1933
Дочь: Опарина (Смирнова) Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1937
Рождение ребёнка
12.11.1942
Рождение ребёнка
07.06.1948
Рождение ребёнка
27.03.1956
Смерть
25.12.1995
Причина смерти: по старости