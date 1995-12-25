Смирнова (Разумова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Разумова) Елена Александровна

Место рождения

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

03.06.1910

Дата смерти

25.12.1995

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1910

Отец: Разумов Александр Протасович

Мать: Разумова Евдокия Васильевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
24.01.1930

Муж: Смирнов Сергей Михайлович

Это по свидетельству о браке. Как там было на самом деле...
Рождение ребёнка
23.11.1930

Дочь: Соловьева (Смирнова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Михайлович

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1933

Дочь: Опарина (Смирнова) Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Михайлович

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Михайлович

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Михайлович

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Михайлович

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Михайлович

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
25.12.1995
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Причина смерти: по старости

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