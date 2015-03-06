Опарина (Смирнова) Софья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1933
Дата смерти06.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1933
Рождение ребёнка
01.06.1957
Отец ребёнка: Опарин Виктор Иванович
Лесные поляны, Вятская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Опарин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Опарин Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.2015
Причина смерти: инфаркт