Опарина (Смирнова) Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина (Смирнова) Софья Сергеевна

Место рождения

Чиркуша, Ново-Успенская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

13.09.1933

Дата смерти

06.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1933

Отец: Смирнов Сергей Михайлович

Мать: Смирнова Елена Александровна

Чиркуша, Ново-Успенская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1957

Сын: Опарин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Опарин Виктор Иванович

Лесные поляны, Вятская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Опарин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Опарин Виктор Иванович

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин Виктор Иванович

Смерть
06.03.2015
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: инфаркт
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