Разумов Александр Протасович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти13.05.1953
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Разумов Протас Иванович
Мать: Разумова Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихобаева (Разумова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Разумова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жидкова (Разумова) Агрофена Александровна
Мать ребёнка: Разумова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.01.1901
Сын: Разумов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Разумова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Разумов Павел Александрович
Мать ребёнка: Разумова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1910
Дочь: Смирнова (Разумова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Разумова Евдокия Васильевна
Смерть
13.05.1953