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Разумов Александр Протасович

Место рождения

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

13.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Разумов Протас Иванович

Мать: Разумова Анисья Яковлева

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихобаева (Разумова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Разумова Евдокия Васильевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жидкова (Разумова) Агрофена Александровна

Мать ребёнка: Разумова Евдокия Васильевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1901

Сын: Разумов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Разумова Евдокия Васильевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Разумов Павел Александрович

Мать ребёнка: Разумова Евдокия Васильевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.06.1910

Дочь: Смирнова (Разумова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Разумова Евдокия Васильевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
13.05.1953
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

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