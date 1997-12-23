Смирнов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Сергей Михайлович

Смирнов Сергей Михайлович

Место рождения

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

01.07.1910

Дата смерти

23.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910

Отец: Смирнов Михаил Петрович

Мать: Смирнова Евдокия Семёновна

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
24.01.1930

Жена: Смирнова (Разумова) Елена Александровна

Это по свидетельству о браке. Как там было на самом деле...
Рождение ребёнка
23.11.1930

Дочь: Соловьева (Смирнова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова (Разумова) Елена Александровна

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1933

Дочь: Опарина (Смирнова) Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова (Разумова) Елена Александровна

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Разумова) Елена Александровна

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Разумова) Елена Александровна

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Разумова) Елена Александровна

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Разумова) Елена Александровна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
23.12.1997
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.