Самбрат Николай Дионисьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Ляшенко (Самбрат) Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна
Мать ребёнка: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна
Сын: Самбрат Игнатий Николаевич
Мать ребёнка: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна
Дочь: Самбрат Домникия Николаевна
Мать ребёнка: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна
Сын: Самбрат Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна
Дочь: Самбрат Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна
Сын: Самбрат Зиновий Николаевич
Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна
Дочь: Санбрат Иулитта Николаевна
Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна
Жена: не указана