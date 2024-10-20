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Самбрат Николай Дионисьевич

Место рождения

Грицовка, Чернігівська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляшенко (Самбрат) Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна

Грицовка, Чернігівська область
Бракосочетание
11.02.1845

Жена: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1848

Сын: Самбрат Петр Николаевич

Мать ребёнка: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1850

Сын: Самбрат Игнатий Николаевич

Мать ребёнка: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1855

Дочь: Самбрат Домникия Николаевна

Мать ребёнка: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна

Грицовка, Чернігівська область
Бракосочетание
11.11.1863

Жена: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1866

Сын: Самбрат Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1870

Дочь: Самбрат Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1871

Сын: Самбрат Петр Николаевич

Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1872

Сын: Самбрат Зиновий Николаевич

Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1876

Сын: Самбрат Савва Николаевич

Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1877

Сын: Самбрат Лев Николаевич

Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1879

Дочь: Санбрат Иулитта Николаевна

Мать ребёнка: Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна

Грицовка, Чернігівська область
Бракосочетание
03.11.1886

Жена: не указана

Грицовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Грицовка, Чернігівська область

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