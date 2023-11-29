Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна

Место рождения

Грицовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Грицовка, Чернігівська область
Бракосочетание
11.11.1863

Муж: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1866

Сын: Самбрат Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1870

Дочь: Самбрат Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1871

Сын: Самбрат Петр Николаевич

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1872

Сын: Самбрат Зиновий Николаевич

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1876

Сын: Самбрат Савва Николаевич

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1877

Сын: Самбрат Лев Николаевич

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1879

Дочь: Санбрат Иулитта Николаевна

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Грицовка, Чернігівська область

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