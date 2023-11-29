Самбрат (Рохман) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1863
Рождение ребёнка
18.01.1866
Сын: Самбрат Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Рождение ребёнка
16.03.1870
Дочь: Самбрат Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Рождение ребёнка
24.08.1871
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Рождение ребёнка
29.10.1872
Сын: Самбрат Зиновий Николаевич
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Рождение ребёнка
11.01.1876
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Рождение ребёнка
17.02.1877
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Рождение ребёнка
31.07.1879
Дочь: Санбрат Иулитта Николаевна
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Смерть
Неизвестно