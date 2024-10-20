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Самбрат Игнатий Николаевич

Место рождения

Грицовка, Чернігівська область

Дата рождения

29.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1850

Отец: Самбрат Николай Дионисьевич

Мать: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна

Грицовка, Чернігівська область
Бракосочетание
05.02.1878

Жена: скрыто настройками приватности

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Самбрат Параскева Игнатьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Самбрат Наталия Игнатьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грицовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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