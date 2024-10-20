Самбрат Игнатий Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1850
Бракосочетание
05.02.1878
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Самбрат Параскева Игнатьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Самбрат Наталия Игнатьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно