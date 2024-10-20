Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти19.07.1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Котовский Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляшенко (Самбрат) Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Бракосочетание
11.02.1845
Рождение ребёнка
16.01.1848
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Рождение ребёнка
29.01.1850
Сын: Самбрат Игнатий Николаевич
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Рождение ребёнка
08.01.1855
Дочь: Самбрат Домникия Николаевна
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич
Смерть
19.07.1863
от удара.
Рождение ребёнка
1865
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич