Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна

Место рождения

Грицовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

19.07.1863

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Котовский Трифон

Мать: не указана

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляшенко (Самбрат) Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Бракосочетание
11.02.1845

Муж: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1848

Сын: Самбрат Петр Николаевич

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1850

Сын: Самбрат Игнатий Николаевич

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1855

Дочь: Самбрат Домникия Николаевна

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область
Смерть
19.07.1863
Грицовка, Чернігівська область
от удара.
Рождение ребёнка
1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самбрат Николай Дионисьевич

Грицовка, Чернігівська область

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