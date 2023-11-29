Ляшенко (Самбрат) Матрона Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляшенко (Самбрат) Матрона Николаевна

Место рождения

Грицовка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самбрат Николай Дионисьевич

Мать: Самбрат (Котовская) Устина Трифоновна

Грицовка, Чернігівська область
Смерть
1856
Рождение ребёнка
16.04.1875

Дочь: Ляшенко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область
Бракосочетание
26.10.1880

Муж: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1881

Дочь: Ляшенко Васса Ивановна

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1882

Сын: Ляшенко Никифор Иванович

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.10.1884

Сын: Ляшенко Лука Иванович

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1887

Сын: Ляшенко Евтихий Иванович

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1888

Дочь: Ляшенко София Ивановна

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1891

Дочь: Ляшенко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Ляшенко Александр Иванович

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1897

Дочь: Сипливец (Ляшенко) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1900

Дочь: Ляшенко Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович

Савинцы, Чернігівська область

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