Ляшенко (Самбрат) Матрона Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Смерть
1856
Рождение ребёнка
16.04.1875
Дочь: Ляшенко Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович
Бракосочетание
26.10.1880
Рождение ребёнка
16.08.1881
Дочь: Ляшенко Васса Ивановна
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
02.06.1882
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1884
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.04.1887
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.09.1888
Дочь: Ляшенко София Ивановна
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
12.10.1891
Дочь: Ляшенко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
29.08.1894
Сын: Ляшенко Александр Иванович
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
30.01.1897
Дочь: Сипливец (Ляшенко) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1900
Дочь: Ляшенко Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Федорович