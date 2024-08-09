Комаров Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Комаров Федор Трофимович
Мать: Комарова Марфа Ивановна
ГАСО, рев1834 10об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-121л
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Комарова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Комарова (Комарова) Настасья Ивановна
ГАСО, 179-1-213-121л
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Комарова (Комарова) Настасья Ивановна
ГАСО, 179-1-213-120об
Смерть
Неизвестно