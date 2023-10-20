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Комарова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Комарова Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Комаров Федор Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,18л
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Комарова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Комаров Федор Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,18л
Рождение ребёнка
1842

Сын: Комаров Вахромей Федорович

Отец ребёнка: Комаров Федор Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,17об
Рождение ребёнка
1845

Сын: Комаров Иов Федорович

Отец ребёнка: Комаров Федор Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,17об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Федор Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,18л
Смерть
Неизвестно
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