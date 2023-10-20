Комарова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Комарова Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Комаров Федор Трофимович
1858,18л
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Комарова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Комаров Федор Трофимович
1858,18л
Рождение ребёнка
1842
Сын: Комаров Вахромей Федорович
Отец ребёнка: Комаров Федор Трофимович
1858,17об
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Комаров Федор Трофимович
1858,17об
Бракосочетание
Неизвестно
1858,18л
Смерть
Неизвестно