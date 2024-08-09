Комарова (Комарова) Настасья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Комаров Иван Михайлович
ГАСО, рев1834, 37л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-121л
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Комарова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Комаров Алексей Федорович
ГАСО, 179-1-213-121л
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Комаров Алексей Федорович
ГАСО, 179-1-213-120об
Смерть
Неизвестно