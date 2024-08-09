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Комарова (Комарова) Настасья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Комаров Иван Михайлович

Мать: Комарова Федосья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 37л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-121л
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Комарова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Комаров Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-121л
Рождение ребёнка
1856

Сын: Комаров Иван Федорович

Отец ребёнка: Комаров Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-120об
Смерть
Неизвестно

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