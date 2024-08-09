Комарова Федосья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 32л
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Комарова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
?.01.1816
Дочь: Комарова Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович
ГАСО, 24-25-330, 32л
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Комарова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович
ГАСО, рев1834, 36об
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Комарова (Комарова) Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Комарова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович
ГАСО, рев1834, 37л
Упоминание
1858
ГАСО, 179-1-213-55л. Вдова, живёт с дочерью Вассой
Смерть
Неизвестно