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Комарова Федосья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 32л
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Комарова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
?.01.1816

Дочь: Комарова Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 32л
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Комарова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1826

Сын: Комаров Стафей Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 36об
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Комарова (Комарова) Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Комарова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 37л
Упоминание
1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-55л. Вдова, живёт с дочерью Вассой
Смерть
Неизвестно

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