Веретенников Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения1936
Дата смерти01.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Веретенников Захар
Мать: Веретенников Вероника
Россия
Рождение ребёнка
02.06.1961
Воронежская область Семилукский район село Меловатка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
01.10.2008
Воронежская область Семилукский район село Меловатка