Веретенников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников Александр

Место рождения

Россия

Дата рождения

1936

Дата смерти

01.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Веретенников Захар

Мать: Веретенников Вероника

Россия
Рождение ребёнка
02.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия

Воронежская область Семилукский район село Меловатка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия

Смерть
01.10.2008
Воронежская область Семилукский район село Меловатка
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