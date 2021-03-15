(Псарева) Клавдия
Место рожденияСтадница, Россия
Дата рождения1936
Дата смерти15.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Псарев Ефим
Мать: Псарева Матрёна
Стадница, Россия
Рождение ребёнка
02.06.1961
Воронежская область Семилукский район село Меловатка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
15.03.2021