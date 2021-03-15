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(Псарева) Клавдия

Место рождения

Стадница, Россия

Дата рождения

1936

Дата смерти

15.03.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Псарев Ефим

Мать: Псарева Матрёна

Стадница, Россия
Рождение ребёнка
02.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веретенников Александр

Воронежская область Семилукский район село Меловатка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веретенников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веретенников Александр

Смерть
15.03.2021
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