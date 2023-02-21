Псарева Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псарева Матрёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Псарев Ефим

Стадница, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Псарев Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарев Иван

Отец ребёнка: Псарев Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарев Ефим

Смерть
Неизвестно
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