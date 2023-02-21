Псарева Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Псарев Ефим
Стадница, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Псарев Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псарев Иван
Отец ребёнка: Псарев Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Псарев Ефим
Смерть
Неизвестно