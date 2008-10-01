Веретенников Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников Захар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Веретенников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Веретенников Николай

Мать ребёнка: Веретенников Вероника

Рождение ребёнка
1932

Сын: Веретенников Алексей

Мать ребёнка: Веретенников Вероника

Рождение ребёнка
1934

Сын: Веретенников Георгий

Мать ребёнка: Веретенников Вероника

Рождение ребёнка
1936

Сын: Веретенников Александр

Мать ребёнка: Веретенников Вероника

Россия
Рождение ребёнка
1939

Сын: Веретенников Василий

Мать ребёнка: Веретенников Вероника

Рождение ребёнка
15.06.1941

Сын: Веретенников Митрофан

Мать ребёнка: Веретенников Вероника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Иван

Мать ребёнка: Веретенников Вероника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Юрий

Мать ребёнка: Веретенников Вероника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенников Вероника

Смерть
?.04.1956
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