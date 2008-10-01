Веретенников Захар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти?.04.1956
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Веретенников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Веретенников Николай
Мать ребёнка: Веретенников Вероника
Рождение ребёнка
1932
Сын: Веретенников Алексей
Мать ребёнка: Веретенников Вероника
Рождение ребёнка
1934
Сын: Веретенников Георгий
Мать ребёнка: Веретенников Вероника
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Веретенников Вероника
Россия
Рождение ребёнка
1939
Сын: Веретенников Василий
Мать ребёнка: Веретенников Вероника
Рождение ребёнка
15.06.1941
Мать ребёнка: Веретенников Вероника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Иван
Мать ребёнка: Веретенников Вероника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Юрий
Мать ребёнка: Веретенников Вероника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веретенников Вероника
Смерть
?.04.1956