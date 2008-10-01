Веретенников Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1898
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Веретенников Николай
Отец ребёнка: Веретенников Захар
Рождение ребёнка
1932
Сын: Веретенников Алексей
Отец ребёнка: Веретенников Захар
Рождение ребёнка
1934
Сын: Веретенников Георгий
Отец ребёнка: Веретенников Захар
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Веретенников Захар
Россия
Рождение ребёнка
1939
Сын: Веретенников Василий
Отец ребёнка: Веретенников Захар
Рождение ребёнка
15.06.1941
Отец ребёнка: Веретенников Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Иван
Отец ребёнка: Веретенников Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Юрий
Отец ребёнка: Веретенников Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веретенников Захар
Смерть
Неизвестно