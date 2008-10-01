Веретенников Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников Вероника

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1898

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Веретенников Николай

Отец ребёнка: Веретенников Захар

Рождение ребёнка
1932

Сын: Веретенников Алексей

Отец ребёнка: Веретенников Захар

Рождение ребёнка
1934

Сын: Веретенников Георгий

Отец ребёнка: Веретенников Захар

Рождение ребёнка
1936

Сын: Веретенников Александр

Отец ребёнка: Веретенников Захар

Россия
Рождение ребёнка
1939

Сын: Веретенников Василий

Отец ребёнка: Веретенников Захар

Рождение ребёнка
15.06.1941

Сын: Веретенников Митрофан

Отец ребёнка: Веретенников Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Иван

Отец ребёнка: Веретенников Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Юрий

Отец ребёнка: Веретенников Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Захар

Смерть
Неизвестно
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