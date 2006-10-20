Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна
Место рождения
Дата рождения23.10.1928
Дата смерти20.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1928
Рождение ребёнка
01.03.?
Сын: Юртаев Иван Петрович
Отец ребёнка: Юртаев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муханова (Юртаева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Юртаев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юртаев Александр Петрович
Отец ребёнка: Юртаев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юртаев Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1959
Дочь: Ряхова (Юртаева) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Юртаев Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1962
Дочь: Глушань (Юртаева) Ирина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.09.1968
Сын: Юртаев Юрий Петрович
Отец ребёнка: Юртаев Петр Иванович
Смерть
20.10.2006