Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна

Место рождения

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

Дата рождения

23.10.1928

Дата смерти

20.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1928

Отец: Первов Гурий Ильич

Мать: Первова (Романова) Улита Алексеевна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.?

Сын: Юртаев Иван Петрович

Отец ребёнка: Юртаев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муханова (Юртаева) Анна Петровна

Отец ребёнка: Юртаев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юртаев Александр Петрович

Отец ребёнка: Юртаев Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Петр Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1959

Дочь: Ряхова (Юртаева) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Юртаев Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1962

Дочь: Глушань (Юртаева) Ирина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.09.1968

Сын: Юртаев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Юртаев Петр Иванович

Смерть
20.10.2006
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

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