Глушань (Юртаева) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушань (Юртаева) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1962

Отец: не указан

Мать: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна

Рождение ребёнка
26.11.1984

Дочь: Болдуин (Глушань) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Глушань Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
22.02.1986

Дочь: Глушань Татьяна

Отец ребёнка: Глушань Анатолий Николаевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

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