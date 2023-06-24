Глушань (Юртаева) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1962
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.11.1984
Дочь: Болдуин (Глушань) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Глушань Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.1986
Дочь: Глушань Татьяна
Отец ребёнка: Глушань Анатолий Николаевич
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область