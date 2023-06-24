Юртаев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.?

Сын: Юртаев Иван Петрович

Мать ребёнка: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муханова (Юртаева) Анна Петровна

Мать ребёнка: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юртаев Александр Петрович

Мать ребёнка: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна

Рождение ребёнка
12.01.1959

Дочь: Ряхова (Юртаева) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна

Рождение ребёнка
02.09.1968

Сын: Юртаев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна

Смерть
Неизвестно

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