Юртаев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.?
Сын: Юртаев Иван Петрович
Мать ребёнка: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муханова (Юртаева) Анна Петровна
Мать ребёнка: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юртаев Александр Петрович
Мать ребёнка: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1959
Дочь: Ряхова (Юртаева) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна
Рождение ребёнка
02.09.1968
Сын: Юртаев Юрий Петрович
Мать ребёнка: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна
Смерть
Неизвестно