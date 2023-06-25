Первова (Романова) Улита Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Первов Гурий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первова Вера Гурьевна
Отец ребёнка: Первов Гурий Ильич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Первов Иван Гурьевич
Отец ребёнка: Первов Гурий Ильич
Рождение ребёнка
23.10.1928
Дочь: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна
Отец ребёнка: Первов Гурий Ильич
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Первова Зоя Гурьевна
Отец ребёнка: Первов Гурий Ильич
Смерть
1994