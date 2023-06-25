Первова (Романова) Улита Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первова (Романова) Улита Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первов Владимир Гурьевич

Отец ребёнка: Первов Гурий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первова Вера Гурьевна

Отец ребёнка: Первов Гурий Ильич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Первов Иван Гурьевич

Отец ребёнка: Первов Гурий Ильич

Рождение ребёнка
23.10.1928

Дочь: Юртаева (Первова) Нина Гурьяновна

Отец ребёнка: Первов Гурий Ильич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Первова Зоя Гурьевна

Отец ребёнка: Первов Гурий Ильич

Смерть
1994

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