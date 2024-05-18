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Бобкова Степанида Климова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Бобков Алексей Ларионов

Отец ребёнка: Бобков Ларион Лазарев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бобков Илья Ларионов

Отец ребёнка: Бобков Ларион Лазарев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.02.1830 ст.

Сын: Бобков Алексей Ларионов

Отец ребёнка: Бобков Ларион Лазарев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1834 ст.

Муж: Бобков Ларион Лазарев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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