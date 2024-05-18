Бобкова Степанида Климова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Отец ребёнка: Бобков Ларион Лазарев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бобков Илья Ларионов
Отец ребёнка: Бобков Ларион Лазарев
Рождение ребёнка
11.02.1830 ст.
Отец ребёнка: Бобков Ларион Лазарев
Бракосочетание
До 1834 ст.
Смерть
После 1834 ст.