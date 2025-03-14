Бобков Илья Ларионов 1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобков Илья Ларионов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1822 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Бобков Ларион Лазарев1793 ст. г.р.
Мать
Бобкова Степанида Климова1794 ст. г.р.
Супруги
Бобкова Екатерина Пантелеева1822 ст. г.р.
Дети
Бобков Иван Ильин25.08.1843 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Бобков Ларион Лазарев

Мать: Бобкова Степанида Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
04.02.1840 ст.

Жена: Бобкова Екатерина Пантелеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Жених сц. Тогустемира крест. Илариона Лазарева сын Илья Иларионов, первым браком, 20 лет. Невеста девица Екатерина Пантелеймова дочь того ж сц. Пантелеймона Трофимова, 18 лет. Поручители По женихе того ж сц. крест. Прокопий Лазарев и Никифор Климентов По невесте Гавриил Трифонов и Иван Григорьев

Рождение ребёнка
25.08.1843 ст.

Сын: Бобков Иван Ильин

Мать ребёнка: Бобкова Екатерина Пантелеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

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