Бобков Илья Ларионов
мужской, родился 1822 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБобков Ларион Лазарев1793 ст. г.р.
МатьБобкова Степанида Климова1794 ст. г.р.
Супруги
Бобкова Екатерина Пантелеева1822 ст. г.р.
Дети
Бобков Иван Ильин25.08.1843 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Бобков Ларион Лазарев
Бракосочетание
04.02.1840 ст.
Рождение ребёнка
25.08.1843 ст.
Сын: Бобков Иван Ильин
Мать ребёнка: Бобкова Екатерина Пантелеева
Смерть
Неизвестно