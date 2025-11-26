Клим Петров
мужской, родился 1769 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер 1824 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьАгафья Семёнова1743 ст. г.р.
ОтецПётр Фёдоров1740 ст. г.р.
Супруги
Дарья Захарова1776 ст. г.р.
Дети
Бобкова Степанида Климова1794 ст. г.р.
Анна Климова1795 ст. г.р.Показать еще 4
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Рождение
1769 ст.
Отец: Пётр Фёдоров
Мать: Агафья Семёнова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Бобкова Степанида Климова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Место жительства
С 1794 ст.
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Анна Климова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Бракосочетание
04.07.1798 ст.
Жена: Дарья Захарова
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Варвара Климова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Фёдор Климов
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Плешкова Лукерья (Гликерия) Климова-Клементова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Бобкова Агафья Климова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Смерть
1824 ст.