Гликерия Клементьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.
Отец: Клим Петров
Мать: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Харитон Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
03.04.1841 ст.
Сын: Георгий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно