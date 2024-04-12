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Гликерия Клементьева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: Клим Петров

Мать: Дарья Захарова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Харитон Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1841 ст.

Сын: Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно
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