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Агафья Семёнова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Между 1805 и 1813 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Клим Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Неонила Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Андрей Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Андрей Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Фёдоров

Смерть
Между 1805 и 1813 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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