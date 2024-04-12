Агафья Семёнова
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиМежду 1805 и 1813 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1765 ст.
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Клим Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Неонила Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Андрей Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Андрей Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Место жительства
С 1794 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Фёдоров
Смерть
Между 1805 и 1813 ст.