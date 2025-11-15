Анна Климова 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Климова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1795 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 13.09.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Дарья Захарова1776 ст. г.р.
Отец
Клим Петров1769 ст. г.р.
Дети
Ксения1820 ст. г.р.
ЕмельянОколо 1827 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: Клим Петров

Мать: Дарья Захарова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Емельян

Отец ребёнка: не указан

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

незаконнорожденный у солдатки

Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.

Сын: Дорофей

Отец ребёнка: не указан

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Незаконнорожденный. Мать указана солдаткою.

Рождение ребёнка
09.09.1831 ст.

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

незаконнорожденная у солдатки

Рождение ребёнка
23.12.1832 ст.

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: не указан

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Незаконнорожденная у солдатки

Смерть
13.09.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

вдова солдатская жена. безфамильная 60 лет от Антонова огня

Похороны
15.09.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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