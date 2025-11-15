Анна Климова
женский, родилась 1795 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 13.09.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьДарья Захарова1776 ст. г.р.
ОтецКлим Петров1769 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: Клим Петров
Мать: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Емельян
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.
Сын: Дорофей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.09.1831 ст.
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1832 ст.
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.09.1850 ст.
Похороны
15.09.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область