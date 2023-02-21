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fothergill George

Место рождения

Monmouthshire, Wales

Дата рождения

1833

Дата смерти

Между ?.01.1915 и ?.03.1915

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

1800 г.р.

Жена

1845 г.р.

Дети

Между 1865 и 1866 г.р.
Между 1866 и 1867 г.р.
Около 1869 г.р.
Между 1869 и 1870 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.03.1833
Llangattock Juxta Caerleon, Monmouth, England
Рождение
1833

Отец: Fothergill Richard

Мать: Fothergill Charlotte

Monmouthshire, Wales
Бракосочетание
10.04.1862

Жена: Fothergill Isabel Eliza

Llantwit Fardre, Glamorganshire, Wales
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866

Дочь: Alice Laura

Мать ребёнка: Fothergill Isabel Eliza

Westmorland, England
Рождение ребёнка
Между 1866 и 1867

Дочь: Agnes H

Мать ребёнка: Fothergill Isabel Eliza

Westmorland, England
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870

Дочь: Jessie Christine

Мать ребёнка: Fothergill Isabel Eliza

Warwickshire, England
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Fothergill George Algernon

Мать ребёнка: Fothergill Isabel Eliza

Warwickshire, England
Место жительства
1871
Binswood Street Binswood House, Leamington, Warwickshire, England
Место жительства
1891
Allan Bank, Grasmere, Westmorland, England
Работа или профессия
Неизвестно
I P Living on His Own Means
Смерть
Между ?.01.1915 и ?.03.1915
Allen Bank, Grasmere, UK
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