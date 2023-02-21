fothergill George
Место рожденияMonmouthshire, Wales
Дата рождения1833
Дата смертиМежду ?.01.1915 и ?.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.03.1833
Llangattock Juxta Caerleon, Monmouth, England
Рождение
1833
Отец: Fothergill Richard
Мать: Fothergill Charlotte
Monmouthshire, Wales
Бракосочетание
10.04.1862
Жена: Fothergill Isabel Eliza
Llantwit Fardre, Glamorganshire, Wales
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866
Дочь: Alice Laura
Мать ребёнка: Fothergill Isabel Eliza
Westmorland, England
Рождение ребёнка
Между 1866 и 1867
Дочь: Agnes H
Мать ребёнка: Fothergill Isabel Eliza
Westmorland, England
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870
Дочь: Jessie Christine
Мать ребёнка: Fothergill Isabel Eliza
Warwickshire, England
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Fothergill George Algernon
Мать ребёнка: Fothergill Isabel Eliza
Warwickshire, England
Место жительства
1871
Binswood Street Binswood House, Leamington, Warwickshire, England
Место жительства
1891
Allan Bank, Grasmere, Westmorland, England
Работа или профессия
Неизвестно
I P Living on His Own Means
Смерть
Между ?.01.1915 и ?.03.1915
Allen Bank, Grasmere, UK